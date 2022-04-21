Футбольный клуб «Сочи» выступил со специальным заявлением по по инциденту, который произошел в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2).

Тогда после конфликта на поле красные карточки получили защитник «Сочи» Родригау и нападающий «Локо» Ян Кухта.

«В концовке первого тайма бразилец Родригау из «Сочи» в ходе игрового эпизода неудачно приземлился на газон. После свистка на перерыв игрок на какое-то время остался лежать на поле, а уйти в подтрибунное помещение смог только при помощи медицинского штаба клуба. Тем не менее, футболист вышел на второй тайм и смог продолжить игру.

На 54-й минуте встречи случился эпизод с участием игроков «Сочи» и «Локомотива». После единоборства с Кухтой Родригау находился на газоне и был расслаблен, в этот момент игрок «Локомотива» наступил ему коленом в область груди с усилием.

Мы считаем, что такие действия футболиста соперника должны расцениваться не просто как грубая игра, а как угроза жизни футболиста. Подобный наступ легко может вызвать тампонаду сердца, опасную для здоровья игрока. Мы считаем, что данные действия игрока «Локомотива» усугубили травму нашего футболиста. По результатам обследований после игры у Родригау был диагностирован перелом ребра», — приводит слова заявления «Сочи» matchtv.ru.

26-летний бразилец пропустит как минимум три недели. Также существует вероятность, что игрок не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона.