Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура Тинькофф РПЛ.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

На игре между ЦСКА и «Динамо», которая пройдет 24 апреля в Москве, будет работать бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Все назначения на матчи 26-го тура чемпионата России по футболу:

23 апреля (суббота)

«Урал» — «Уфа»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Владислав Безбородов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарёв.

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Кирилл Большаков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Эдуард Малый.

24 апреля (воскресенье)

«Рубин» — «Арсенал»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Тюмин.

25 апреля (понедельник)

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалёв, Игорь Князев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Андрей Бутенко.