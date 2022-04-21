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Сергей Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо»

РФС объявил назначения судей на матчи 26-го тура чемпионата России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура Тинькофф РПЛ.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

На игре между ЦСКА и «Динамо», которая пройдет 24 апреля в Москве, будет работать бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Все назначения на матчи 26-го тура чемпионата России по футболу:

23 апреля (суббота)

«Урал» — «Уфа»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Владислав Безбородов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарёв.

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Кирилл Большаков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Эдуард Малый.

24 апреля (воскресенье)

«Рубин» — «Арсенал»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Тюмин.

25 апреля (понедельник)

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалёв, Игорь Князев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Андрей Бутенко.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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