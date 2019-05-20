Григорий Иванов считает, что главу судейского корпуса РФС Егорова нужно заменить

Президент "Урала" Григорий Иванов​ в интервью "СЭ" прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку хавбека Эрика Бикфалви. Также функционер поделился мнением о судействе в матче 29-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2)

– Ну что тут сказать? Слов нет...Такой беспредел! – сказал Иванов. – Не отменили красную Бикфалви. Я не понимаю вообще, что происходит в нашем футболе и в нашем судействе. Но наказывать нужно не судей, а главу департамента Александра Егорова. Его надо срочно убирать! Такого беспредела в конце чемпионата я не помню...

На матч с "Локомотивом" пришло 20 тысяч зрителей. Народ не обманешь! А Москалев такое исполнил – придумал пенальти, удалил нашего парня... А потом Егоров говорит одно, а делает другое. Зачем-то до этого Еськова поставил на нашу игру с "Оренбургом"​... Я же просил: не назначай! Договаривались с ним. Хватит! Может , Еськов и хочет хорошо нас судить, но у него психологически не получается. А мы все на ВАР ссылаемся.

Полностью интервью Иванова – здесь