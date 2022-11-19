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Голландский журналист заявил, что ни один клуб Нидерландов не возьмет на работу тренера из России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Голландский журналист Лекс Ламмерс, работающий в газете Gelderlander, заявил, что в данный момент у российских тренеров нет шансов получить работу в Нидерландах.

«Сможет ли Слуцкий сейчас возглавить голландский клуб? Нет. С началом конфликта между Россией и Украиной отношение к россиянам сильно негативное. Сейчас ни один клуб из Нидерландов и других стран Европы не возьмет на работу главным тренера из России, в том числе и Слуцкого.

Более того, послужной список Леонида Слуцкого в западной части Европы оставляет желать лучшего. Не могу себе представить, чтобы какой-то голландский клуб пошел на такой риск, когда есть большой выбор отечественных тренеров или представителей из других стран Западной Европы и Южной Америки», — приводит слова Ламмерса Sport24.

Ранее Ламмерс отметил, что бывший главный тренер «Витесса» и «Рубина» Слуцкий открыл для европейского футбола полузащитника Хвичу Кварацхелию.

Источник: Sport24
Футбол
Леонид Слуцкий
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