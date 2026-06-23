Голиков поделился впечатлениями от первого дня в «Ростове»

Вратарь Даниил Голиков поделился впечатлениями от прибытия в «Ростов» и рассказал об ожиданиях от сезона-2026/27.

23 июня «Ростов» сообщил об аренде Голикова из «Краснодара». 22-летний голкипер уже присоединился к команде на тренировочной базе.

«Со всей командой усел перекинуться парой слов. Очень добро встретили. С нетерпением жду первую тренировку на поле. Ожидания от сезона только положительные. Рассматриваю это для себя, как возможность проявить себя и помочь клубу», — рассказал Голиков пресс-службе «Ростова».

22-летний Голиков — воспитанник «Краснодара». На счету голкипера 43 матча за «Краснодар-2», в 13 из которых он сыграл на ноль. Вторую половину сезона-2025/26 Голиков провел в Первой лиге, где выступал за «Челябинск». Он принял участие в пяти матчах и пропустил девять голов.

В сезоне-2025/26 «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.