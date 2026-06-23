«Ростов» арендовал вратаря «Краснодара» Голикова
«Ростов» арендовал вратаря «Краснодара» Даниила Голикова, сообщила пресс-служба клуба.
Голкипер будет выступать за «Ростов» до конца сезона-2026/27.
22-летний Голиков — воспитанник «Краснодара». На счету голкипера 43 матча за «Краснодар-2», в 13 из которых он сыграл на ноль.
Вторую половину сезона-2025/26 Голиков провел в Первой лиге, где выступал за «Челябинск». Он принял участие в пяти матчах и пропустил девять голов.
Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 175 тысяч евро.
Источник: ФК «Ростов»
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