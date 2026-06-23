Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин выложил фото с Федором Смоловым

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин опубликовал в социальных сетях фотографию с экс-форвардом сборной России Федором Смоловым.

Вероятно, фотография сделана в Германии, где живет Воронин, а Смолов отправился туда на киберспортивный турнир по CS 2 — IEM Cologne Major 2026.

Федор Смолов и Андрей Воронин. Фото соцсети

Воронин в 2014 году завершил карьеру футболиста после ухода из московского «Динамо». Также он выступал за гладбахскую «Боруссию», «Майнц», «Кельн», «Байер», «Ливерпуль», «Герту» и «Фортуну».

С 2020 по 2022 годы Воронин входил в тренерский штаб Сандро Шварца в «Динамо». Он покинул клуб после начала СВО.