Карседо — игрокам «Спартака»: «Мы вошли в историю, но теперь начинается новый этап»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к игрокам перед первой тренировкой команды в межсезонье.

Занятие проходит на базе красно-белых в Тарасовке.

«Я надеюсь, вы хорошо отдохнули после того, как мы отпраздновали победу. Мы достигли хорошего результата, вошли в историю. Но теперь начинается новый этап, у нас новые цели. И как говорил [защитник «Спартака» Срджан] Бабич, в следующем месяце нас ждут важные матчи и новый сезон.

Поэтому мы собрались здесь усердно поработать, сохранить то, что хорошо получалось в прошлом сезоне, командный дух. Здесь историческое место. Роман [Зобнин] сказал мне, что раньше часто здесь тренировался. И даже я тренировал здесь 14 лет назад. Это важно для осознания истории нашего клуба», — сказал Карседо в видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

В прошедшем сезоне «Спартак» с 52 очками занял четвертое место в РПЛ и стал победителем FONBET Кубка России. Карседо возглавил команду зимой. Ранее он входил в тренерский штаб Унаи Эмери в «Спартаке».