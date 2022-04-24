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Глушаков: «Удаления не видел. Так что сложно что-то говорить про судей»

Капитан «Химок» прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Капитан «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями после победы над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Выигрывать всегда приятно. Нам сопутствует где-то удача, но чтобы это заслужить, надо хорошо работать. Финт сегодня не получился, а гол получился. Хорошо отобрал мяч, обработал и забил. Два гола в двух играх — спокойно! Рад, что забиваю, установил свой личный рекорд. Назло врагам доказываем!

Удаления не видел. Так что сложно что-то говорить про судей», — заявил Глушаков.

«Химки», набравшие 28 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой строчке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Денис Глушаков
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Сочи – Ахмат
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24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
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