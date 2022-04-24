Глушаков: «Удаления не видел. Так что сложно что-то говорить про судей»

Капитан «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями после победы над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Выигрывать всегда приятно. Нам сопутствует где-то удача, но чтобы это заслужить, надо хорошо работать. Финт сегодня не получился, а гол получился. Хорошо отобрал мяч, обработал и забил. Два гола в двух играх — спокойно! Рад, что забиваю, установил свой личный рекорд. Назло врагам доказываем!

Удаления не видел. Так что сложно что-то говорить про судей», — заявил Глушаков.

«Химки», набравшие 28 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой строчке.