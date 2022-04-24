Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:32

Мирзов — о победе над «Химками»: «Пацаны отдались на все сто процентов»

Мирзов рассказал, как на игру повлияли два удаления у «Крыльев Советов»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился эмоциями после победы «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (4:1).

— Перед игрой считалось, что вы не фавориты. Повлияло ли это на команду?

— Первый тайм тяжелый был. Хорошо, что так сложилось. Пацаны отдались на все сто процентов.

— Как повлияли на игру два удаления у «Крыльев»?

— В конце первого тайма было удаление у «Крыльев», оно сыграло нам на руку. Во втором тайме при счете 1:1 нам нужно нагло играть в атаку. Забили гол, потом второй игрок получил красную карточку, и забили еще несколько. «Крылья» молодцы, не бросали играть, бегали в атаку, показали хороший футбол.

— «Рубин» тоже победил сегодня, и вы не выбрались из зоны стыковых матчей.

— Мы не выбрались, но приблизились. Нам каждую игру нужно выходить, отдаваться. А потом в конце чемпионата можем считать очки.

— Как вам финт Зидана в исполнении вратаря «Крыльев»?

— На 3:1 вышли. «Крылья» — играющая команда, даже так не бояться играть. Но сегодня получилось так. У них вратарь вытащил в нескольких эпизодов, но один раз привез.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Резиуан Мирзов
Футбол
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
Фьюри похоронил Уайта и свою карьеру. Тайсон готов закончить с боксом в шаге от грандиозного боя с Усиком
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Краснодар» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Юран рассказал о состоянии Жиркова и Мамаева
«Это уже в прошлом». Мирзов объяснил, почему пропустил матч с ЦСКА
Юран о победе над «Крыльями Советов»: «Нужно набирать очки, что мы и делаем»
Глушаков: «Удаления не видел. Так что сложно что-то говорить про судей»
Гапонов избежал травмы в матче против «Химок»
Осинькин о голе «Химок» после неудачного финта Зидана вратаря «Крыльев»: «Грубейшая ошибка. Такие финты позволять вратарю...»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гапонов избежал травмы в матче против «Химок»

Глушаков: «Удаления не видел. Так что сложно что-то говорить про судей»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости