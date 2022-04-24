Мирзов рассказал, как на игру повлияли два удаления у «Крыльев Советов»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился эмоциями после победы «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (4:1).

— Перед игрой считалось, что вы не фавориты. Повлияло ли это на команду?

— Первый тайм тяжелый был. Хорошо, что так сложилось. Пацаны отдались на все сто процентов.

— Как повлияли на игру два удаления у «Крыльев»?

— В конце первого тайма было удаление у «Крыльев», оно сыграло нам на руку. Во втором тайме при счете 1:1 нам нужно нагло играть в атаку. Забили гол, потом второй игрок получил красную карточку, и забили еще несколько. «Крылья» молодцы, не бросали играть, бегали в атаку, показали хороший футбол.

— «Рубин» тоже победил сегодня, и вы не выбрались из зоны стыковых матчей.

— Мы не выбрались, но приблизились. Нам каждую игру нужно выходить, отдаваться. А потом в конце чемпионата можем считать очки.

— Как вам финт Зидана в исполнении вратаря «Крыльев»?

— На 3:1 вышли. «Крылья» — играющая команда, даже так не бояться играть. Но сегодня получилось так. У них вратарь вытащил в нескольких эпизодов, но один раз привез.