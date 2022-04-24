Юран о победе над «Крыльями Советов»: «Нужно набирать очки, что мы и делаем»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Нормальная победа. Нужно набирать очки, что мы и делаем. Получились два разных тайма. Сегодня себя обезопасили. В первом тайме было много ненужных ошибок. Дома нужно играть в атаку. Надо отдать должное «Крыльям» — обученные, молодые. Многие теряют очки с ними. Проанализируем игру и идём дальше.

Можно допустить, что это моя команда. Ребята слышат и выполняют. Это приятно. Парни ощущают это. От этого и результат. Но этого мало. Я требую большего. Нужно набирать очки. Будем работать на следующий сезон. Самое главное — самоотдача запредельная. Ни к кому не могу предъявить претензии. У нас хороший и здоровый коллектив. В совокупности это отражает результат», — сказал Юран.

«Химки» с 28 очками в 26 матчах занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» идут на 7-й строчке с 38 очками в 26 играх.