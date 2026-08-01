Галактионов о будущем Карпукаса: «Если он в стартовом составе, значит, игрок «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Артема Карпукаса из команды.

В матче 2-го тура РПЛ 1 августа, в котором железнодорожники на выезде встречаются с махачкалинским «Динамо», 24-летний футболист вышел на поле в стартовом составе.

«Если Карпукас в стартовом составе, значит, он игрок «Локомотива». Весь недельный микроцикл он провел качественно, был вовлечен в игровые действия. Если бы это было не так, была бы соответствующая реакция. Артем очень ответственный, делает все во благо», — приводит слова Галактионова matchtv.ru.

Действующее соглашение Карпукаса с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.