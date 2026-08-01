Газзаев — о матче ЦСКА — «Крылья»: «Без реализации голевых ситуаций выигрывать невозможно»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ничьей в матче 2-го тура РПЛ между армейцами и «Крыльями Советов» (1:1).

«В первом тайме было тотальное преимущество ЦСКА, было много моментов, но отсутствовала реализация. А во второй половине второго тайма «Крылья Советов» играли очень неплохо и могли даже победить. Если говорить в совокупности, то результат заслуженный, хотя ЦСКА создал больше моментов. Но без реализации голевых ситуаций выигрывать невозможно», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА набрал четыре очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» с двумя очками располагаются на девятой строчке.

В третьем туре чемпионата России армейцы примут «Ростов» 8 августа, самарцы в этот же день сыграют на своем поле с «Балтикой».