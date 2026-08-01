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1 августа, 20:30
Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 2-го тура чемпионата России.
«Динамо» перевернуло матч с «Локомотивом» и вышло на первое место
Тяжелый второй тайм для гостей, который словно снова напоминал: команден нужно усиление. Но пока лишь к слухам об уходе Карпукаса и Батракова добавилась травма основного вратаря. Замены Галактионова игру не поменяли вообще. Поражение закономерно.
В субботу, 1 августа, махачкалинское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 2-го тура РПЛ.
89-я минута. Кагермазов вместо автора голевой передачи Мрезига. Чуть ранее у «Локомотива» вышел на поле номинально центральный защитник Погостнов.
85-я минута. Есть удар по воротам «Локомотива» из-за пределов штрафной — чуть выше. Кажется, Лантратов толком в игру так и не вступал. Но пропустил. Так бывает.
Карасев не увидел фола, «Динамо» забило второй мяч
74-я минута. Вспороли по центру, Мрезиг мгновенно оценил старт Глушкова, тот убежал почти с середины поля и спокойно пробил мимо Лантратова. Гол засчитан!
72-я минута. Глушков выводит «Динамо» вперед! Но взятие ворот могут отменить, если определят фол Алибекова против Руденко. Ждем решения.
67-я минута. Хубулов поменял Лесового в составе «Динамо». Кажется, именно эту замену чуть ранее отложил гол Миро.
65-я минута. Ну просто каким-то чудом Миро не вносит мяч в ворота после передачи Аззи, который, в свою очередь, основаительно продавил Карпукаса. Опаснее момент сложно придумать. «Локомотиву» повезло.
63-я минута. Нечасто такое увидишь, но именно сейчас Батраков пробил головой по воротам, метров с десяти. Выше.
60-я минута. Итак, беда для «Локомотива» не приходит одна: пропустили, вынуждены были поменять вратаря — теперь в деле Лантратов. Фоном прошла замена Пиняева на Голубева.
«Локомотив» пропустил и потерял вратаря
59-я минута. Еще и повреждение у Митрюшкина, вероятно в результате контакта с Морозовым, который пытался спасти ситуацию.
57-я минута. А теперь он еще и забил! Вот это называется легок на помине. Ничья в Каспийске! Глушков в полукруге перед штрафной сумел протолкнуть мяч на Миро, а тот все сделал классически: убрал мяч под левую и отправил его в пустые ворота.
56-я минута. Миро сегодня в завершении почти незаметен, но очень хорош в подыгрыше. Сейчас в касание здорово сыграл, а помните его пас пяткой на Сандрачука?
54-я минута. «Локомотив» провел затяжную позиционную атаку и заработал угловой справа.
51-я минута. Митрюшкин очень быстро ввел мяч в игру, однако снова дуэль между Руденко и Алибековым завершилась в пользу капитана «Динамо».
49-я минута. Руденко совершил ускорение, но Алибеков поставил корпус и не пустил соперника к мячу.
47-я минута. Второй тайм уже идет, «Динамо» уже вовсю атакует, пытаясь через правый фланг проникнуть в штрафную «Локомотива».
46-я минута. Аззи и Джабраилов вышли на поле в составе «Динамо», а у «Локомотива» появился Еремеев. Ушли Агаларов и Сандрачук. А у «Локомотива» поле покинул автор гола Вадим Раков.
«Локомотив» впереди после первого тайма в Каспийске
45+2 минута. Перерыв. Бодрый тайм, по голевым моментам примерное равенство, вполне могли закончить тайм и вничью 2:2 например, но свой шанс поймал только «Локомотив». Батраков и Раков сделали красиво. Отдыхаем.
44-я минута. Агаларов сильно издали пробил неточно, а чуть ранее Мрезиг едва не привез, сделав ужасную передачу на Алибекова.
42-я минута. Вот так момент у «Динамо»! Заброс вперед, Миро пяткой (!) пробросил мяч дальше на рывок Сандрачука, тот влетел в штрафную, сместился в центр, и с левой пробил точно в Митрюшкина.
40-я минута. Очень хорошая подача справа в направлении Миро, но того уверенно не пускают к мячу.
37-я минута. Карасев досмотрел атаку «Динамо», а затем вернулся к эпизоду и показал Ракову желтую карточку. Мрезигу оказали помощь и он продолжил матч.
33-я минута. Ну и Батраков, конечно, просто красавец. Оперативно переключился с режима мести на режим созидания. Еще недавно его дубасили по ногам, в ответ дубасил он, а затем он сделал то, что умеет.
«Локомотив» открыл счет в матче с «Динамо»
31-я минута. А вот это браво! С третьей попытки Батраков сделала красиво. Идеальная передача низом на Ракова, идеально застрял Мрезиг, а свой момент воспитанник «Локомотива» Вадим Раков не упустил. 0-1.
28-я минута. Вот и Махачкала наконец пробила в створ. Это Лесовой сумел обвести «стенку», а Митрюшкин спокойно поставил кулаки.
26-я минута. Желтая карточка Алексею Батракову. Возмущен, что Карасев никак не отреагировал на фол против полузащитника «Локо», ну а дальше по схеме: поднялся на ноги и отправился мстить. Досталось Сундукову.
24-я минута. Пауза на водопой. Очень много попыток пробить в матче, но до ворот почти ничего не долетает. Пока так.
22-я минута. Пиняев слева пытался убежать от Аларкона, навесил с левой ноги, однако в штрафной из партнеров никого нет.
20-я минута. И снова фолит Карпукас, и снова на Агаларове. Но на этот раз неподалеку от центрального круга.
17-я минута. Бойкий футбол мы смотрим в эту четверть часа, однако удар в створ возник только сейчас. Это Сильянов пробил плотно низом из-за пределов штрафной.
15-я минута. Прессингует «Динамо». Мяч отобрать пока не удается, а вот замедлить выход «Локомотива» со своей половины поля получилось.
13-я минута. В последние минуты «Локомотив» все чаще старается задействовать левый фланг, где располагается взрывной Пиняев.
12-я минута. Вторая неточная обостряющая передача от Батракова — пока все слишком предсказуемо для защитников.
11-я минута. Два фола от Карпукаса в стартовые десять минут. Мыслями уже в другом клубе?
10-я минута. Раков слишком сильно от лицевой сделал передачу на Фассона, а чуть ранее примерно из этой же точки Бакаев едва не ассистировал Пиняеву. Все это внутри штрафной происходило.
8-я минута. Быстрый и открытый футбол мы наблюдаем в дебюте этого матча. Кажется, что постепенно «Локомотив» начинает забирать террторию.
6-я минута. Первый момент для «Локомотива». После суматохи в штрафной, мяч отлетел к Бакаеву, и тот пробил с правой ноги. Попал в защитника.
5-я минута. Быстрая контратака «Динамо» завершилась заблокированным ударом Агаларова с левой из пределов штрафной.
4-я минута. Лишь сейчас «Локомотив» попытался провести первую атаку в матче — Батраков не нашел решения для продвижения вперед неподалеку от штрафной площади.
3-я минута. На силу пробивал, кажется, Агаларов и попал в «стенку». На подборе снова «Динамо», сумели хозяева заработать угловой справа.
2-я минута. Уже на первой минуте Карпукас отдавил ногу Агаларову — опаснейший штрафной по центру!
Состав «Локомотива» на матч с «Динамо»
Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон, Раков, Карпукас, Батраков, Бакаев, Руденко, Пиняев.
Запасные: Веселов, Лантратов, Джикия, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Салтыков, Вера, Еремеев, Щетинин, Голубев.
Состав «Динамо» на матч с «Локомотивом»
Тимур Магомедов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Лесовой, Миро, Агаларов.
Запасные: Волк, Кагермазов, Джапо, Аззи, Хубулов, Хоссейннеджад, Зинович, Джабраилов, Смелов, Мастури, Ражаб Магомедов, Сердеров.
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: потери
«Локомотиву» из-за травмы не поможет нападающий Николай Комличенко. «Динамо» по состоянию здоровья не помогут защитники Ян Джапо, Идар Шумахов, а также хавбек Никита Воронин. Вод вопросом появление нападающего Миро.
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: личные встречи
В истории российского футбола команды провели пять матчей — четыре в РПЛ и одну в Кубке страны. «Локомотив» имеет перевес — две победы при трех ничьих. Однако дагестанский клуб забивал в четырех последних играх. В прошлом чемпионате команды обменялись ничейными результатами с одинаковым счетом 1:1.
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
Игру махачкалинской и московской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
Матч команд Вадима Евсеева и Михаила Галактионова состоится в субботу, 1 августа, в Каспийске на «Анжи-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
В субботу, 1 августа, махачкалинское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» во втором туре премьер-лиги.
На старте чемпионата махачкалинцы одержали волевую победу в гостях над «Факелом» (2:1). Вячеслав Якимов счет открыл, затем Юрий Журавлев отметился автоголом. На 79-й минуте Александр Сандрачук установил итоговый счет. «Локомотив» в первом туре упустил победу над «Ахматом» (1:1). Зелимхан Бакаев забил быстрый мяч. До 83-й минуты красно-зеленые сохраняли минимальный перевес, но потом забил Эральд Максути.
Что касается очных матчей махачкалинского «Динамо» и «Локомотива», то дагестанский клуб не побеждал ни разу — три поражения при двух ничьих.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0