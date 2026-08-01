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1 августа, 20:30

Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 2-го тура чемпионата России.

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1 августа, 20:32

«Динамо» перевернуло матч с «Локомотивом» и вышло на первое место

Тяжелый второй тайм для гостей, который словно снова напоминал: команден нужно усиление. Но пока лишь к слухам об уходе Карпукаса и Батракова добавилась травма основного вратаря. Замены Галактионова игру не поменяли вообще. Поражение закономерно.

1 августа, 20:30

В субботу, 1 августа, махачкалинское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 2-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
01 августа, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:1
Локомотив

1 августа, 20:29

90+6 минута. Окончен матч! «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом».

1 августа, 20:28

90+5 минута. Хубулов получил карточку за удар после свистка.

1 августа, 20:25

90+2 минута. Шесть минут добавлено ко второму тайму.

1 августа, 20:22

89-я минута. Кагермазов вместо автора голевой передачи Мрезига. Чуть ранее у «Локомотива» вышел на поле номинально центральный защитник Погостнов.

1 августа, 20:19

85-я минута. Есть удар по воротам «Локомотива» из-за пределов штрафной — чуть выше. Кажется, Лантратов толком в игру так и не вступал. Но пропустил. Так бывает.

1 августа, 20:16

83-я минута. Аларкон получил рассечение в результате верховой борьбе с Фассоном.

1 августа, 20:13

81-я минута. Замена в составе «Динамо»: Смелов вышел вместо Апшацева.

1 августа, 20:09

76-я минута. Замена в составе «Локомотива»: вместо Руденко вышел Салтыков.

1 августа, 20:06

Карасев не увидел фола, «Динамо» забило второй мяч

74-я минута. Вспороли по центру, Мрезиг мгновенно оценил старт Глушкова, тот убежал почти с середины поля и спокойно пробил мимо Лантратова. Гол засчитан!

1 августа, 20:05

72-я минута. Глушков выводит «Динамо» вперед! Но взятие ворот могут отменить, если определят фол Алибекова против Руденко. Ждем решения.

1 августа, 20:02

69-я минута. Игра возобновилась после паузы на водопой.

1 августа, 20:01

67-я минута. Хубулов поменял Лесового в составе «Динамо». Кажется, именно эту замену чуть ранее отложил гол Миро.

1 августа, 19:59

65-я минута. Ну просто каким-то чудом Миро не вносит мяч в ворота после передачи Аззи, который, в свою очередь, основаительно продавил Карпукаса. Опаснее момент сложно придумать. «Локомотиву» повезло.

1 августа, 19:56

63-я минута. Нечасто такое увидишь, но именно сейчас Батраков пробил головой по воротам, метров с десяти. Выше.

1 августа, 19:53

60-я минута. Итак, беда для «Локомотива» не приходит одна: пропустили, вынуждены были поменять вратаря — теперь в деле Лантратов. Фоном прошла замена Пиняева на Голубева.

1 августа, 19:51

«Локомотив» пропустил и потерял вратаря

59-я минута. Еще и повреждение у Митрюшкина, вероятно в результате контакта с Морозовым, который пытался спасти ситуацию.

1 августа, 19:50

57-я минута. А теперь он еще и забил! Вот это называется легок на помине. Ничья в Каспийске! Глушков в полукруге перед штрафной сумел протолкнуть мяч на Миро, а тот все сделал классически: убрал мяч под левую и отправил его в пустые ворота.

1 августа, 19:49

56-я минута. Миро сегодня в завершении почти незаметен, но очень хорош в подыгрыше. Сейчас в касание здорово сыграл, а помните его пас пяткой на Сандрачука?

1 августа, 19:48

54-я минута. «Локомотив» провел затяжную позиционную атаку и заработал угловой справа.

1 августа, 19:45

51-я минута. Митрюшкин очень быстро ввел мяч в игру, однако снова дуэль между Руденко и Алибековым завершилась в пользу капитана «Динамо».

1 августа, 19:43

49-я минута. Руденко совершил ускорение, но Алибеков поставил корпус и не пустил соперника к мячу.

1 августа, 19:39

47-я минута. Второй тайм уже идет, «Динамо» уже вовсю атакует, пытаясь через правый фланг проникнуть в штрафную «Локомотива».

1 августа, 19:38

46-я минута. Аззи и Джабраилов вышли на поле в составе «Динамо», а у «Локомотива» появился Еремеев. Ушли Агаларов и Сандрачук. А у «Локомотива» поле покинул автор гола Вадим Раков.

1 августа, 19:22

«Локомотив» впереди после первого тайма в Каспийске

45+2 минута. Перерыв. Бодрый тайм, по голевым моментам примерное равенство, вполне могли закончить тайм и вничью 2:2 например, но свой шанс поймал только «Локомотив». Батраков и Раков сделали красиво. Отдыхаем.

1 августа, 19:21

45+1 минута. «Локомотив» заработал сначала штрафной, а затем и угловой.

1 августа, 19:19

44-я минута. Агаларов сильно издали пробил неточно, а чуть ранее Мрезиг едва не привез, сделав ужасную передачу на Алибекова.

1 августа, 19:17

42-я минута. Вот так момент у «Динамо»! Заброс вперед, Миро пяткой (!) пробросил мяч дальше на рывок Сандрачука, тот влетел в штрафную, сместился в центр, и с левой пробил точно в Митрюшкина.

1 августа, 19:15

40-я минута. Очень хорошая подача справа в направлении Миро, но того уверенно не пускают к мячу.

1 августа, 19:13

39-я минута. Бакаев едва не забил головой после подачи Пиняева слева.

1 августа, 19:12

37-я минута. Карасев досмотрел атаку «Динамо», а затем вернулся к эпизоду и показал Ракову желтую карточку. Мрезигу оказали помощь и он продолжил матч.

1 августа, 19:11

36-я минута. В середине поля Раков опасно въехал в ногу Мрезига.

1 августа, 19:08

33-я минута. Ну и Батраков, конечно, просто красавец. Оперативно переключился с режима мести на режим созидания. Еще недавно его дубасили по ногам, в ответ дубасил он, а затем он сделал то, что умеет.

1 августа, 19:05

«Локомотив» открыл счет в матче с «Динамо»

31-я минута. А вот это браво! С третьей попытки Батраков сделала красиво. Идеальная передача низом на Ракова, идеально застрял Мрезиг, а свой момент воспитанник «Локомотива» Вадим Раков не упустил. 0-1.

1 августа, 19:04

30-я минута. Пиняев решился на удар издали после короткого замаха. Сильно выше.

1 августа, 19:02

28-я минута. Вот и Махачкала наконец пробила в створ. Это Лесовой сумел обвести «стенку», а Митрюшкин спокойно поставил кулаки.

1 августа, 19:00

26-я минута. Желтая карточка Алексею Батракову. Возмущен, что Карасев никак не отреагировал на фол против полузащитника «Локо», ну а дальше по схеме: поднялся на ноги и отправился мстить. Досталось Сундукову.

1 августа, 18:57

24-я минута. Пауза на водопой. Очень много попыток пробить в матче, но до ворот почти ничего не долетает. Пока так.

1 августа, 18:56

22-я минута. Пиняев слева пытался убежать от Аларкона, навесил с левой ноги, однако в штрафной из партнеров никого нет.

1 августа, 18:54

20-я минута. И снова фолит Карпукас, и снова на Агаларове. Но на этот раз неподалеку от центрального круга.

1 августа, 18:51

17-я минута. Бойкий футбол мы смотрим в эту четверть часа, однако удар в створ возник только сейчас. Это Сильянов пробил плотно низом из-за пределов штрафной.

1 августа, 18:49

15-я минута. Прессингует «Динамо». Мяч отобрать пока не удается, а вот замедлить выход «Локомотива» со своей половины поля получилось.

1 августа, 18:47

13-я минута. В последние минуты «Локомотив» все чаще старается задействовать левый фланг, где располагается взрывной Пиняев.

1 августа, 18:45

12-я минута. Вторая неточная обостряющая передача от Батракова — пока все слишком предсказуемо для защитников.

1 августа, 18:44

11-я минута. Два фола от Карпукаса в стартовые десять минут. Мыслями уже в другом клубе?

1 августа, 18:43

10-я минута. Раков слишком сильно от лицевой сделал передачу на Фассона, а чуть ранее примерно из этой же точки Бакаев едва не ассистировал Пиняеву. Все это внутри штрафной происходило.

1 августа, 18:42

8-я минута. Быстрый и открытый футбол мы наблюдаем в дебюте этого матча. Кажется, что постепенно «Локомотив» начинает забирать террторию.

1 августа, 18:40

6-я минута. Первый момент для «Локомотива». После суматохи в штрафной, мяч отлетел к Бакаеву, и тот пробил с правой ноги. Попал в защитника.

1 августа, 18:39

5-я минута. Быстрая контратака «Динамо» завершилась заблокированным ударом Агаларова с левой из пределов штрафной.

1 августа, 18:38

4-я минута. Лишь сейчас «Локомотив» попытался провести первую атаку в матче — Батраков не нашел решения для продвижения вперед неподалеку от штрафной площади.

1 августа, 18:37

3-я минута. На силу пробивал, кажется, Агаларов и попал в «стенку». На подборе снова «Динамо», сумели хозяева заработать угловой справа.

1 августа, 18:35

2-я минута. Уже на первой минуте Карпукас отдавил ногу Агаларову — опаснейший штрафной по центру!

1 августа, 18:34

1-я минута. Игра началась! Следим за событиями матча в Каспийске.

1 августа, 17:31

Состав «Локомотива» на матч с «Динамо»

Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон, Раков, Карпукас, Батраков, Бакаев, Руденко, Пиняев.

Запасные: Веселов, Лантратов, Джикия, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Салтыков, Вера, Еремеев, Щетинин, Голубев.

1 августа, 17:30

Состав «Динамо» на матч с «Локомотивом»

Тимур Магомедов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Лесовой, Миро, Агаларов.

Запасные: Волк, Кагермазов, Джапо, Аззи, Хубулов, Хоссейннеджад, Зинович, Джабраилов, Смелов, Мастури, Ражаб Магомедов, Сердеров.

1 августа, 09:40

«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: потери

«Локомотиву» из-за травмы не поможет нападающий Николай Комличенко. «Динамо» по состоянию здоровья не помогут защитники Ян Джапо, Идар Шумахов, а также хавбек Никита Воронин. Вод вопросом появление нападающего Миро.

1 августа, 09:30

«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: личные встречи

В истории российского футбола команды провели пять матчей — четыре в РПЛ и одну в Кубке страны. «Локомотив» имеет перевес — две победы при трех ничьих. Однако дагестанский клуб забивал в четырех последних играх. В прошлом чемпионате команды обменялись ничейными результатами с одинаковым счетом 1:1.

1 августа, 09:20

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»

Игру махачкалинской и московской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

1 августа, 09:10

Дата, место и время начала матча «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»

Матч команд Вадима Евсеева и Михаила Галактионова состоится в субботу, 1 августа, в Каспийске на «Анжи-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

1 августа, 09:00

В субботу, 1 августа, махачкалинское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» во втором туре премьер-лиги.

На старте чемпионата махачкалинцы одержали волевую победу в гостях над «Факелом» (2:1). Вячеслав Якимов счет открыл, затем Юрий Журавлев отметился автоголом. На 79-й минуте Александр Сандрачук установил итоговый счет. «Локомотив» в первом туре упустил победу над «Ахматом» (1:1). Зелимхан Бакаев забил быстрый мяч. До 83-й минуты красно-зеленые сохраняли минимальный перевес, но потом забил Эральд Максути.

Что касается очных матчей махачкалинского «Динамо» и «Локомотива», то дагестанский клуб не побеждал ни разу — три поражения при двух ничьих.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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