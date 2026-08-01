Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 1 августа, махачкалинское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» во втором туре премьер-лиги.

На старте чемпионата махачкалинцы одержали волевую победу в гостях над «Факелом» (2:1). Вячеслав Якимов счет открыл, затем Юрий Журавлев отметился автоголом. На 79-й минуте Александр Сандрачук установил итоговый счет. «Локомотив» в первом туре упустил победу над «Ахматом» (1:1). Зелимхан Бакаев забил быстрый мяч. До 83-й минуты красно-зеленые сохраняли минимальный перевес, но потом забил Эральд Максути.

Что касается очных матчей махачкалинского «Динамо» и «Локомотива», то дагестанский клуб не побеждал ни разу — три поражения при двух ничьих.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив». Присоединяйтесь!