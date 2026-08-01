«Балтика» — «Динамо»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Балтика» примет «Динамо» в рамках 2-го тура чемпионата России в субботу, 1 августа. Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Балтика» — «Динамо» Москва будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В 1-м туре премьер-лиги «Балтика» проиграла ЦСКА со счетом 1:2. «Динамо» начало новый сезон с ничьей с «Крыльями Советов» — 0:0.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде