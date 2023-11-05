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Галактионов: «Ненужный брак в передачах внес нестабильность в действия «Локомотива»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

— Почему Пиняев начал игру на скамейке, а в старте вышел Куликов?

— Куликов неплохо отыграл в Кубке. Нужен был игрок в опорной зоне, который даст динамики. Выбор пал на него. Очевидно, что с потерей Карпукаса, мы ищем оптимальное сочетание с Бариновым. Пока не можем его подобрать.

С такими игроками, как Пиняев, нужно аккуратно подходить. Он дал скорость, динамику. Но не качество.

— Было видно, что «Локомотив» никак не может выйти из-под прессинга. Были ли к этому готовы?

— Были готовы к этому, но выход из-под прессинга делают разные группы игроков. «Спартак» нас накрывал, у нас были браки в передачах. Самое главное, чтобы в спорных мячах мы не теряли их, а таких моментов в первом тайме было много. Такой ненужный брак внес нестабильность в наши действия.

— Насколько серьезную травму получил Глушенков?

— Настолько серьезное, что он не смог продолжить игру в матче. Дальше покажет обследование.

— Какие ожидания от следующего соперника в Кубке?

— Если соперник прошел в следующий раунд, то он представляет определенную угрозу. С «Балтикой» мы уже встречались, очень хорошая команда. Ожидаем сложного матча.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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