Галактионов: «Ненужный брак в передачах внес нестабильность в действия «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.
— Почему Пиняев начал игру на скамейке, а в старте вышел Куликов?
— Куликов неплохо отыграл в Кубке. Нужен был игрок в опорной зоне, который даст динамики. Выбор пал на него. Очевидно, что с потерей Карпукаса, мы ищем оптимальное сочетание с Бариновым. Пока не можем его подобрать.
С такими игроками, как Пиняев, нужно аккуратно подходить. Он дал скорость, динамику. Но не качество.
— Было видно, что «Локомотив» никак не может выйти из-под прессинга. Были ли к этому готовы?
— Были готовы к этому, но выход из-под прессинга делают разные группы игроков. «Спартак» нас накрывал, у нас были браки в передачах. Самое главное, чтобы в спорных мячах мы не теряли их, а таких моментов в первом тайме было много. Такой ненужный брак внес нестабильность в наши действия.
— Насколько серьезную травму получил Глушенков?
— Настолько серьезное, что он не смог продолжить игру в матче. Дальше покажет обследование.
— Какие ожидания от следующего соперника в Кубке?
— Если соперник прошел в следующий раунд, то он представляет определенную угрозу. С «Балтикой» мы уже встречались, очень хорошая команда. Ожидаем сложного матча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
6
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
7
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3