Джикия: «У меня непростой период? Я в себе уверен»

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как эмоционально справляется с текущей игровой ситуацией.

— У вас непростое время сейчас: игровое время, контракт, травма. Как вы справляетесь?

— У меня улыбка на лице. Я в себе уверен.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что Джикия получил легкое повреждение ребра. Всего в этом сезоне РПЛ защитник провел пять матчей за команду.