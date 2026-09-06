Семин — о трансфере Мостового в «Локомотив»: «Значимая фигура в нашем футболе»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника Андрея Мостового в клуб.

«Мостовой — значимая фигура в нашем футболе. Другое дело, на какой позиции «Локомотив» будет его использовать. У Мостового есть мотивация и интерес к постоянной игре. Сложно сказать, в каких он сейчас кондициях, потому что у него было мало практики. В любом случае, он игрок хорошего уровня», — сказал Семин «СЭ».

4 сентября «Локомотив» объявил о переходе хавбека из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2026/27. Контракт Мостового с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года.