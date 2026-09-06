«Оренбург» — «Акрон»: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Оренбург» ведет в счете после первого тайма матча 7-го тура РПЛ против «Акрона» — 1:0.

Встреча проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Единственный гол на 36-й минуте игры забил форвард хозяев Гедеон Гузина с подачи Дмитрия Рыбчинского.

На 20-й минуте желтую карточку получил полузащитник оренбуржцев Евгений Болотов.