«Оренбург» — «Акрон»: тольяттинцы забили два гола за три минуты

«Акрон» вышел вперед в матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 2:1. Встреча проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. На 75-й минуте игры с передачи Беншимола отличился нападающий гостей Дуду, а спустя 3 минуты сам кабовердец забил после результативной передачи от Йомара Рочи. Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 14:00. Газовик (Оренбург)