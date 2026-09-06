«Динамо» Махачкала — «Родина»: Евсеев сделал двойную замену в первом тайме

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев двойную замену в первом тайме матча против «Родины» в 7-м туре РПЛ.

На 38-й минуте Гамид Агаларов и Махмуд Махамаджонов сменили Егора Смелова и Александра Сандрачука.

Ранее «Динамо» осталось в большинстве — на 8-й минуте удалили форварда «Родины» Германа Онугху.