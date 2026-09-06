Семин назвал фактор, который определит победителя в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Для обеих команд важна победа. Это результат, который способен приблизить к лидерам. У «Динамо» отличная мотивация, они выиграли дерби в предыдущем туре. «Спартак» потерял очки с «Оренбургом», что тем более должно их мотивировать. Матч будет очень напряженный и интересный. У всех есть свои козыри, но победит тот, кто лучше отыграет в обороне», — сказал Семин «СЭ».

6 августа «Динамо» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.