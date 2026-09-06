Гонсало Плата сделал заявление о срыве трансфера в «Динамо»
Полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата прокомментировал срыв своего трансфера в московское «Динамо».
2 сентября «Динамо» объявило о срыве перехода 25-летнего эквадорца. Сообщалось, что Плата не смог успешно пройти медосмотр. По этой же причине сорвался трансфер Матеуса Мартинса из «Ботафого». Обоих футболистов перед этим торжественно встретили в аэропорту в Москве.
«Я хочу уделить несколько минут тому, чтобы обратиться к клубу, болельщикам «Фламенго» и ко всем людям, которые в последние дни следили за моей ситуацией.
Как известно общественности, существовала реальная возможность продолжить мою карьеру в другом клубе. Я прошел через этот процесс с максимальным профессионализмом, всегда сохраняя уважение ко всем вовлеченным сторонам.
В конечном итоге обстоятельства не позволили этой возможности осуществиться. Такие ситуации могут происходить в футболе, и к ним нужно относиться с зрелостью, спокойствием и ответственностью.
Сегодня мое настоящее снова связано с «Фламенго». Я сосредоточен, готов и на 100 процентов предан клубу, своим партнерам по команде и целям, которые стоят перед нами.
«Фламенго» — огромный клуб с великолепными болельщиками, который я всегда ношу в своём сердце. Я осознаю ответственность, которую означает носить эту футболку. Поэтому сейчас мой приоритет — работать, бороться и вносить свой вклад в команду, чтобы снова творить историю и добиваться важных целей.
Я благодарен за сообщения поддержки и проявленную заботу. Мое уважение и преданность «Фламенго» и «Нации» остаются неизменными», — говорится в заявлении Платы, которое он опубликовал в социальных сетях.
Плата выступает за «Фламенго» с лета 2024 года. Он провел за команду 99 матчей, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
4
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
15
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0