Гонсало Плата сделал заявление о срыве трансфера в «Динамо»

Полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата прокомментировал срыв своего трансфера в московское «Динамо».

2 сентября «Динамо» объявило о срыве перехода 25-летнего эквадорца. Сообщалось, что Плата не смог успешно пройти медосмотр. По этой же причине сорвался трансфер Матеуса Мартинса из «Ботафого». Обоих футболистов перед этим торжественно встретили в аэропорту в Москве.

«Я хочу уделить несколько минут тому, чтобы обратиться к клубу, болельщикам «Фламенго» и ко всем людям, которые в последние дни следили за моей ситуацией.

Как известно общественности, существовала реальная возможность продолжить мою карьеру в другом клубе. Я прошел через этот процесс с максимальным профессионализмом, всегда сохраняя уважение ко всем вовлеченным сторонам.

В конечном итоге обстоятельства не позволили этой возможности осуществиться. Такие ситуации могут происходить в футболе, и к ним нужно относиться с зрелостью, спокойствием и ответственностью.

Сегодня мое настоящее снова связано с «Фламенго». Я сосредоточен, готов и на 100 процентов предан клубу, своим партнерам по команде и целям, которые стоят перед нами.

«Фламенго» — огромный клуб с великолепными болельщиками, который я всегда ношу в своём сердце. Я осознаю ответственность, которую означает носить эту футболку. Поэтому сейчас мой приоритет — работать, бороться и вносить свой вклад в команду, чтобы снова творить историю и добиваться важных целей.

Я благодарен за сообщения поддержки и проявленную заботу. Мое уважение и преданность «Фламенго» и «Нации» остаются неизменными», — говорится в заявлении Платы, которое он опубликовал в социальных сетях.

Плата выступает за «Фламенго» с лета 2024 года. Он провел за команду 99 матчей, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.