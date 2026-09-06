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Гонсало Плата впервые прокомментировал срыв трансфера в Динамо из Фламенго

Гонсало Плата сделал заявление о срыве трансфера в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата прокомментировал срыв своего трансфера в московское «Динамо».

2 сентября «Динамо» объявило о срыве перехода 25-летнего эквадорца. Сообщалось, что Плата не смог успешно пройти медосмотр. По этой же причине сорвался трансфер Матеуса Мартинса из «Ботафого». Обоих футболистов перед этим торжественно встретили в аэропорту в Москве.

«Я хочу уделить несколько минут тому, чтобы обратиться к клубу, болельщикам «Фламенго» и ко всем людям, которые в последние дни следили за моей ситуацией.

Как известно общественности, существовала реальная возможность продолжить мою карьеру в другом клубе. Я прошел через этот процесс с максимальным профессионализмом, всегда сохраняя уважение ко всем вовлеченным сторонам.

В конечном итоге обстоятельства не позволили этой возможности осуществиться. Такие ситуации могут происходить в футболе, и к ним нужно относиться с зрелостью, спокойствием и ответственностью.

Сегодня мое настоящее снова связано с «Фламенго». Я сосредоточен, готов и на 100 процентов предан клубу, своим партнерам по команде и целям, которые стоят перед нами.

«Фламенго» — огромный клуб с великолепными болельщиками, который я всегда ношу в своём сердце. Я осознаю ответственность, которую означает носить эту футболку. Поэтому сейчас мой приоритет — работать, бороться и вносить свой вклад в команду, чтобы снова творить историю и добиваться важных целей.

Я благодарен за сообщения поддержки и проявленную заботу. Мое уважение и преданность «Фламенго» и «Нации» остаются неизменными», — говорится в заявлении Платы, которое он опубликовал в социальных сетях.

Плата выступает за «Фламенго» с лета 2024 года. Он провел за команду 99 матчей, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Гонсало Плата в&nbsp;Москве.Плата и Мартинс провалили медосмотр в «Динамо»! Попробовали каравай в Москве, но вернутся в свои клубы

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Гонсало Плата
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
15
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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