Джикия рассказал, что нужно сделать журналистам, чтобы футболисты перестали их игнорировать

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал совет журналистам.

— Тебе не кажется, что Пруцев — один из тех, кто имеет потенциал поехать в Европу?

— Всегда отмечал Пруцева. Он классный футболист.

— Соболев реально обиделся на прессу?

— А почему он так поступил с вами?

— Потому что он прочитал новость про себя и ему не понравилось.

— Вы просто соберитесь и переговорите. Он не разговаривает? Соберитесь журналистами и решите, что вы будете уважительно и без провокаций относиться к футболистам. Когда вы примите такое решение и будете уважительно относиться ко всем игрокам, а не задевать и подкалывать, тогда они будут останавливаться и отвечать вам на вопросы.