«Динамо» Махачкала — «Родина»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Родины» на матч 7-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске и начнется в 16.15 по московскому времени.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Смелов, Сундуков, Лесовой, Миро.

«Родина»: Волков, Гогличидзе, Мещанинов, Наде, Бессмертный, Фищенко, Посо, Рейна, Бакаев, Онугха, Максименко.