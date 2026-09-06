«Динамо» Махачкала — «Родина»: прямая трансляция матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Родина» сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 6 сентября. Встреча пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 16:15. Анжи Арена (Каспийск)

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 16.10 мск, за пять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 6-м туре махачкалинское «Динамо» на выезде уступило «Рубину» (1:3), а «Родина» дома проиграла «Балтике» (0:3).

После шести матчей «Динамо» Махачкала набрало 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Родины» 4 очка и 13-я строчка.

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