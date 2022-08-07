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Сегодня, 20:48

Юран: «Хороший счет, опасались «Торпедо», готовились»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

— Хороший счет, опасались «Торпедо», готовились. С ними работает хороший специалист, команда опытная, есть исполнители. Их неудачный старт не говорит ни о чем. Мы провели начало матча, как договаривались с игроками, в первые 15 минут забили гол, были моменты.

В перерыве я немного вскипел, нельзя допускать такой ситуации, что в головах футболистов мы уже одержали победу. Забей «Торпедо» второй мяч — было бы сложнее, так как мы где-то упустили нити игры. После перерыва мы добавили, замены сработали, могли ещё забить, но в концовке играли по счету, требовалось отдать инициативу и спокойно доиграть концовку. Сегодня были тяжелые погодные условия, в любом случае, ребята молодцы. Момент, который произошел в первом тайме больше не должен повториться, это — чревато. Проанализируем матч, сделаем поправки и будем готовится к следующей встрече.

— Сегодня вы на родном стадионе, но на гостевой скамейке. Не было дискомфорта?

— Нет, мы в Химках, в своей раздевалке, была поддержка болельщиков — большое им спасибо. Хочется, чтобы вернулись активные болельщики, без них тяжело. Нужно найти какой-то компромисс, но в любом случае, тем кто пришел и поддерживал и нас, и «Торпедо» — спасибо. Дискомфорта не было.

— Почему используете Илью Кухарчука именно на левом фланге?

— Илья только восстановился после травмы. Накануне Брайан Идову получил небольшое повреждение, почувствовал дискомфорт. Пришлось туда выпустить Илью, было видно, что Зуев подустал, была микротравма. Кухарчук молодец, не обижается, играет там, где нужно.

— Казалось, что Мирзов жадничал, это так?

— Нет, это желание забить мяч. Думаю, если бы был ничейный результат, то он отдал бы пас. Я его понимаю, иногда и сам жадничал, хочется забить. Этого не должно быть, в целом, мы разберем эпизоды, сделаем поправки.

— Как вам судейство в этом матче?

— Не хотел бы комментировать. У них есть свой комитет, они разберут спорные моменты.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/avgust/sergey-yuran-tem-kto-prishel-podderzhivali-i-nas-i-torpedo-spasibo/
Сергей Юран
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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