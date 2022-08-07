Мещеряков — о результатах «Локомотива»: «Игроки выкладываются, должны поработать и другие сотрудники клуба!»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Я посоветовал бы поработать. Игроки на поле выкладываются, должны поработать и другие сотрудники клуба. Тот, кто хочет найти причины — найдет их. На мой взгляд, существует тренерский вопрос. Я не понимаю, кто главный человек в команде. Это новое видение стратегии коллективной ответственности? Не понимаю, кто и кому будет предъявлять претензии. Специалисты отмечают, что тренерской руки не видно. Это действительно так. Обидно за игроков», — сказал Мещеряков «СЭ».

После четырех туров РПЛ железнодорожники набрали два очка и занимают 14-е место в турнирной таблице.