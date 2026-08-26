Состав за 17 миллионов и конец гегемонии «Карабаха». «Сабах» впервые пробился в Лигу чемпионов

Там работает российский аналитик.

Березуцкий, Мусаев и Васюхин

В мае 2026-го «Сабах» впервые в своей непродолжительной истории (клуб основан в 2017-м) выиграл чемпионат Азербайджана, сместив с трона незыблемого гегемона последних лет — «Карабах». Победу «сов» нельзя назвать случайной: в девяти последних очных встречах с «Карабахом» (с сентября 2024-го), включая кубковые, они не проиграли ни разу, а в минувшем сезоне взяли золото в уверенном стиле, улетев в девятиочковый отрыв.

Не последнюю роль в утверждении «Сабаха» в качестве новой силы азербайджанского футбола сыграла продуманная трансферная стратегия. Скаутский отдел команды, которым руководит экс-аналитик «Зенита» и «Рубина» Никита Васюхин, нашел и довез до Баку уже несколько игроков, абсолютно неприметных по общеевропейским меркам, но точечно полезных именно для «сов». Так в клубе оказались Ксандер Северина из сборной Кюрасао, 20-летний нигериец Кристиан Нвачукву, менее месяца назад взятый в аренду из «Шеффилда» (вчера он забил первый мяч «Сабаха»), и Аден Макафи из южноафриканского «Кайзер Чифс».

Как видите, все по лекалам низкобюджетной кадровой стратегии из серии «дешево и сердито»: анализ огромного массива данных, сопоставление рисков при прочих (финансовых) равных и приглашение игроков буквально из разных частей света.

К слову, среди всех участников (уже отобравшихся и участвующих в квалификации) «Сабах» имеет второй с конца состав по стоимости — всего 17 миллионов евро. Бюджетнее только словенский «Целе» (13,1).

Лига чемпионов. Раунд плей-офф.

25 августа, 19:45. Alinja Arena (Масазыр)

Как играют?

Валдас Дамбраускас, сменивший Василия Березуцкого на посту главного тренера год назад, делает ставку на схему 4-2-3-1. Опционально — в зависимости от соперника и наполненности состава — «Сабах» может переходить на более атакующий вариант 4-3-3 или заточенный под разрушение 4-1-4-1.

В матчах с соперниками равного или превосходящего уровня «совам» комфортнее отдать мяч и действовать в сценарии с ориентацией на высокий темп и персональный прессинг. Против «Хапоэля» азербайджанцы умело переключались между режимами, чередуя их в зависимости от игрового контекста. К примеру, после раннего пропущенного гола футболисты «Сабаха» начали вдавливать соперника в его штрафную, действуя как зонно — путем перекрытия пространства для поперечных передач в защитной трети, — так и персонально, но только в центральном коридоре.

В низком блоке они сохраняют ориентировки по мячу, а не по персоналиям. Исключения, как показывает квалификационная кампания «Сабаха» в ЛЧ, есть — они касаются либо главной звезды команды-соперника (если это плеймейкер), либо нападающего. По нему, как правило, играет опорник, а также ситуативный опекун, отвечающий за ту зону, куда сместился форвард.

На мяче — классический для формации 4-2-3-1 упор на «растянутый» контроль и перегрузы отдельных зон. Игроки группы атаки постоянно меняются позициями, а защитники активно подключаются вперед, создавая численное преимущество на флангах. В центре под нападающим обычно действует плеймейкер (чаще Алексей Исаев), который организует атаки и позволяет поддерживать их интенсивность при навалах. Как? Азербайджанцы используют «восьмерку» в качестве игрока-транзистора. Если атака «Сабаха» захлебнулась на правом фланге, подопечные Дамбраускаса не пытаются сыграть через откат назад — к крайкам, а сразу возвращают в центр. Центральный полузащитник, едва получив мяч, либо перенаправляет его на противоположный фланг, тем самым расшатывая оборонительные построения оппонента, либо обостряет через вертикаль. Последнее зависит от того, насколько компактно действует соперник перед своей штрафной.

Уязвимости «сов» прямо вытекают из их проактивного стиля. Из-за слишком задранной линии обороны и постоянных подключений крайних защитников сзади остаются пустующие зоны. Как следствие: быстрые контратаки соперника — главное оружие против играющего первым номером «Сабаха».

Главные звезды

Фронтмен «Сабаха» — Джой-Лэнс Миккельс, руандиец с немецким гражданством. Вчера именно он вонзил последний гол азербайджанцев, доведя счет до разгромного.

За вычетом годичной командировки в саудовский «Аль-Фейсали» в клубе он уже пятый год. В минувшем сезоне Миккельс настрелял за «сов» свыше 20 голов во всех турнирах, а в едва стартовавшем нынешнем уже пять, причем четыре из них — в лигочемпионской квалификации.

При этом в большинстве матчей Миккельс стартует на позиции вингера, а не наконечника. Руандиец часто действует либо из глубины, либо смещается с фланга в центр, где под его врывания партнерами создаются изоляции. Он же — главный адресат большинства передач от «восьмерки», и, как нетрудно догадаться, именно через него глубинному плеймейкеру проще переключаться между флангами — Джой-Лэнс всегда окажется на подхвате.

Тимотеуш Пухач. Фото Global Look Press

Еще один яркий игрок «Сабаха» — Тимотеуш Пухач, 27-летний левый защитник и самый дорогой актив клуба. Пухач успел поиграть за сборную Польши (дебютировал в товарняке с Россией в 2021-м), выступал за английский «Плимут», а также немецкие «Унион», «Кайзерслаутерн» и «Хольштайн».

Пухач — крайний защитник с ярко выраженным креном в сторону атакующих действий. Активно подключается к атакам, создает голевые моменты как через навесы, так и через прострелы. Неплох в подыгрыше, что делает его ценным механизмом при взломе штрафной через «стеночки — забегания». Польские СМИ сравнивали его с Роберто Карлосом за манеру игры и хорошо развитые скорость и удар.

Стоит присмотреться и к упомянутому ранее Алексею Исаеву. 30-летний полузащитник — уроженец Красноярска. Начинал в «Енисее», позднее числился в «Зените», но так и не сыграл за петербуржцев ни одного матча. В 2018-м поменял спортивное гражданство на азербайджанское и перебрался в местную лигу.

За «Сабах» провел 144 матча, отличился 15 мячами и отдал 37 голевых. Вчера тоже оставил свое имя в протоколе: на 101-й минуте идеально подал стандарт на Орфе М'Бину.