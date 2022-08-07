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Сегодня, 21:03

Смолов ответил, чем отличаются Йоканович и Шварц

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос, чем отличается Славиша Йоканович от Сандро Шварца.

«Внешностью», — приводит слова Смолова Metaratings.ru.

«Динамо» набрало 8 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/smolov-otvetil-chem-otlichayutsya-shvarts-i-yokanovich-1329956/
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
Славиша Йоканович
0
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ЦСКА – Факел
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Квинси Промес

Спартак

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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