Смолов ответил, чем отличаются Йоканович и Шварц

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос, чем отличается Славиша Йоканович от Сандро Шварца.

«Внешностью», — приводит слова Смолова Metaratings.ru.

«Динамо» набрало 8 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.