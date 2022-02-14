Алексей Березуцкий: «Инфраструктура и организация в Нидерландах выше. Хотя российские клубы богаче»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сравнил уровень российского футбола с голландским.

«Не думаю, что тренерская кухня сильно отличается, — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе московского ЦСКА. — Футбольная отличается сильно. То есть уровень организации, инфраструктура. Мы это просто не можем сравнивать, к сожалению. Я сейчас не говорю об инфраструктуре, которая есть у команды из Краснодара, потому что у них одна из лучших футбольных баз, наверное, даже в мире. Инфраструктура и организация в Нидерландах выше. Хотя российские клубы богаче».

Напомним, что Алексей Березуцкий работал в голландском «Витессе» помощником Леонида Слуцкого, который в настоящее время работает главным тренером «Рубина».

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.