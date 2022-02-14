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Сегодня, 20:11

Алексей Березуцкий: «Инфраструктура и организация в Нидерландах выше. Хотя российские клубы богаче»

Алексей Березуцкий сравнил уровень российского футбола с голландским
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сравнил уровень российского футбола с голландским.

«Не думаю, что тренерская кухня сильно отличается, — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе московского ЦСКА. — Футбольная отличается сильно. То есть уровень организации, инфраструктура. Мы это просто не можем сравнивать, к сожалению. Я сейчас не говорю об инфраструктуре, которая есть у команды из Краснодара, потому что у них одна из лучших футбольных баз, наверное, даже в мире. Инфраструктура и организация в Нидерландах выше. Хотя российские клубы богаче».

Напомним, что Алексей Березуцкий работал в голландском «Витессе» помощником Леонида Слуцкого, который в настоящее время работает главным тренером «Рубина».

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

Источник: https://youtu.be/9jIMp0Woldc
Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Реми Кабелла

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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