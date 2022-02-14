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Судейство

Сегодня, 20:00

На судейском сборе была проведена лекция о недопустимости участия в договорных матчах

Витор Перейра рассказал о том, на какие темы проводятся лекции на судейском сборе
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Витор Перейра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Руководитель судейского департамента РФС Витор Перейра рассказал, что хочет улучшить в работе судей.

— Вы сказали, что вам и вашим коллегам есть над чем работать. Могли бы отметить что-то ключевое? Что именно вы хотите улучшить?

— В первую очередь мы говорим о техническом уровне принятия решений. Чемпионат России не так прост, здесь есть сложности. Много действий происходит быстро, много действий в штрафной площади. Нам важно смотреть на то, где находится судья, как он обозревает поле, с какой скоростью принимает решения. С точки зрения судейской дисциплины мы также должны быть внимательны и уверены в моментах, где нам нужно принять решение об отмене забитого мяча или об остановке перспективной атаки. Это все маленькие технические детали, над которыми мы работаем и разбираем после каждого матча.

Сейчас арбитры лучше понимают меня и мою философию. Они учатся и настроены на то, чтобы получать новые знания. Мы работаем здесь (на сборе в Турции. — Прим. «СЭ») с 9 утра до позднего вечера. Понимаю, что это непросто, большая нагрузка. Здесь собраны разные судьи, инспекторы, нам оказывают большую поддержку разные подразделения РФС.

Приезжали коллеги из академии, которые рассказывали нам о футбольной тактике. Была отдельная лекция о том, как должен питаться арбитр. Было выступление, посвященное недопустимости участия в договорных историях. Очень много разных тем, которые покрываются на сборе. Мы работаем и надеемся стать лучше за счет этих усилий.

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Витор Перейра
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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