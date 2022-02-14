На судейском сборе была проведена лекция о недопустимости участия в договорных матчах

Руководитель судейского департамента РФС Витор Перейра рассказал, что хочет улучшить в работе судей.

— Вы сказали, что вам и вашим коллегам есть над чем работать. Могли бы отметить что-то ключевое? Что именно вы хотите улучшить?

— В первую очередь мы говорим о техническом уровне принятия решений. Чемпионат России не так прост, здесь есть сложности. Много действий происходит быстро, много действий в штрафной площади. Нам важно смотреть на то, где находится судья, как он обозревает поле, с какой скоростью принимает решения. С точки зрения судейской дисциплины мы также должны быть внимательны и уверены в моментах, где нам нужно принять решение об отмене забитого мяча или об остановке перспективной атаки. Это все маленькие технические детали, над которыми мы работаем и разбираем после каждого матча.

Сейчас арбитры лучше понимают меня и мою философию. Они учатся и настроены на то, чтобы получать новые знания. Мы работаем здесь (на сборе в Турции. — Прим. «СЭ») с 9 утра до позднего вечера. Понимаю, что это непросто, большая нагрузка. Здесь собраны разные судьи, инспекторы, нам оказывают большую поддержку разные подразделения РФС.

Приезжали коллеги из академии, которые рассказывали нам о футбольной тактике. Была отдельная лекция о том, как должен питаться арбитр. Было выступление, посвященное недопустимости участия в договорных историях. Очень много разных тем, которые покрываются на сборе. Мы работаем и надеемся стать лучше за счет этих усилий.