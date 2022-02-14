Руководитель судейского департамента Перейра рассказал, появится ли в РПЛ система автоматического определения офсайда

Руководитель судейского департамента Витор Перейра рассказал, появится ли в РПЛ система автоматического определения офсайда.

— Что касается улучшений и технологий: на клубном чемпионате мира был применен искусственный интеллект для автоматического определения офсайда. Есть ли уже какие-то наработки в этой сфере? Может быть, совещались с коллегами о внедрении этой системы в ближайшем будущем в России?

— Мы приветствуем любые технологии, которые могут помочь судьям принять правильные решения и таким образом сделать футбол лучше. Было много разных технологий, которые помогали судьям коммуницировать между собой. Есть технология Goal-line, которая используется при пересечении мячом линии ворот. Арбитр получает результат на часах, и ему не нужно перепроверять момент. То, что происходит [с автоматическим определением офсайда] сейчас, — это эксперимент, который проводит ФИФА. Мне кажется, этот эксперимент будет признан успешным и в какой-то момент данная технология появится на топ-уровне.

Она позволит избежать определенных потенциальных ошибок. Как только эксперимент завершится, ФИФА проведет дополнительную аналитику. Когда все это начнет внедряться в жизнь, мы захотим узнать больше относительно того, сколько это стоит, о каких сроках идет речь и какими ресурсами и способами это может быть применено. Тогда мы поговорим и все обсудим.