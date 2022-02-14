Алексей Березуцкий: «Дзагоеву тяжело играть больше 60 минут. Но это может измениться весной»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о физическом состоянии полузащитника команды Алана Дзагоева.

«Дзагоев — легенда ЦСКА и лидер команды, — сказал Березуцкий в интревью пресс-службе московского клуба. — Неважно, остается Алан на скамейке или нет. Даже когда остается, он лидер в раздевалке. Я не хочу отвечать за него, но Дзагоеву тяжело играть больше 60 минут. Мы в тренерском штабе это понимаем и из этого исходим. Но это может измениться весной».

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин провел 17 матчей за ЦСКА и отметился тремя результативными передачами. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.