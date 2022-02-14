Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:00

Алексей Березуцкий: «Дзагоеву тяжело играть больше 60 минут. Но это может измениться весной»

Алексей Березуцкий заявил, что Дзагоеву тяжело играть больше 60 минут
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о физическом состоянии полузащитника команды Алана Дзагоева.

«Дзагоев — легенда ЦСКА и лидер команды, — сказал Березуцкий в интревью пресс-службе московского клуба. — Неважно, остается Алан на скамейке или нет. Даже когда остается, он лидер в раздевалке. Я не хочу отвечать за него, но Дзагоеву тяжело играть больше 60 минут. Мы в тренерском штабе это понимаем и из этого исходим. Но это может измениться весной».

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин провел 17 матчей за ЦСКА и отметился тремя результативными передачами. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

Источник: https://youtu.be/9jIMp0Woldc
Алан Дзагоев
Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Алексей Березуцкий: «Не уверен, что Языджи и Медина различают нас с Василием. Они просто говорят «босс»
Хет-трик Дрейера принес «Рубину» победу над «Крыльями Советов» в товарищеском матче
«Зенит» продлит контракт с полузащитником Оздоевым до 2024 года
ЦСКА завершит зимние тренировочные сборы в Турции и сыграет с «Рубином»
Малафеев: «Мне отказали в американской визе. Если честно, я в шоке»
На матч «Зенит» — «Бетис» могут попасть дети: в Петербурге для них сняли антиковидные ограничения
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Алексей Березуцкий: «Не уверен, что Языджи и Медина различают нас с Василием. Они просто говорят «босс»
Хет-трик Дрейера принес «Рубину» победу над «Крыльями Советов» в товарищеском матче
«Урал» продлил контракт с полузащитником Евсеевым
«Зенит» продлит контракт с полузащитником Оздоевым до 2024 года
ЦСКА завершит зимние тренировочные сборы в Турции и сыграет с «Рубином»
Малафеев: «Мне отказали в американской визе. Если честно, я в шоке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексей Березуцкий: «Не уверен, что Языджи и Медина различают нас с Василием. Они просто говорят «босс»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости