Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Калешин объяснил, почему у него не было предложений из РПЛ: «Я категоричный человек и не готов везде работать»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Калешин.
Фото ФК «Акрон»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» объяснил, почему у него не было предложений из РПЛ.

— Не могу понять, почему вы со своей репутацией и уровнем мышления не получали предложений из РПЛ. Или они были, но вы отказывались?

— Из РПЛ предложений не было. Может быть, я еще не дорос до этого уровня. Может, боятся люди. Я же достаточно категоричный человек и не готов везде работать. Всегда честен и договариваюсь на берегу. Не смогу принять, что просто со свистком тренирую и конспекты печатаю. Когда моя роль непонятна и размыта, это меня не привлекает. Мне интересно развиваться, обучать, передавать знания, как сейчас в «Акроне». Это молодой клуб, они пять лет в футболе, а я — 38. Естественно, могу свой багаж здесь разгрузить.

Второй момент — система. У меня были напряженные отношения с арбитрами, много дисквалификаций. Это связано с тем, что я долго в футболе и знаю всю подноготную игры. Когда ты столько знаешь, есть два пути. Первый путь — открытый конфликт. Для этого нужно иметь определенную смелость. Но тогда в такой стране, как Россия, ты должен учитывать ее ментальность и понимать, что система тебя может сожрать.

Я предпочитаю другой путь. Путь антисистемы. Я знаю организацию турниров, планирование календарей, судейство, агентские вещи. Сталкивался с этим как игрок и как тренер. Антисистема — это система внутри системы, которая имеет противоположные намерения. Например, система «заводит игроков», а антисистема — приглашает игроков. Система работает с игроками через агентов, а антисистема не работает с агентами, общается с игроками напрямую. Я не критикую систему, но знаю, что все это есть. Антисистема работает в противоположном направлении и потихоньку разваливает систему изнутри. Маленькая антисистема пускает метастазы по чуть-чуть. Если антисистем будет несколько, рано или поздно они заразят своим мышлением всю систему.

Этот подход мне кажется более правильным. Так можно самому уцелеть, получить удовольствие от работы и добиться каких-то результатов через футболистов. Если мне не будет дано работать на высоком уровне — ничего страшного. Приведу пример. В прошлом году мы работали во втором дивизионе, в «Твери». И получали колоссальный драйв! Там была куча очень качественных пацанов. Когда выходишь на тренировку, и они умеют все, что ты им предлагаешь, то получаешь невероятное удовольствие и хочешь прийти на следующую тренировку.

Если бы меня интересовали только результаты, я бы никогда не работал тренером. Мне нравится работать с игроками, общаться с ними, учиться у них. Кому-то не дано стать чемпионом мира или страны. Но ничего страшного!

Евгений Калешин. «Я выбрал путь антисистемы, цель которой — развалить систему российского футбола изнутри». Интервью-«бомба» Евгения Калешина

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
Евгений Калешин
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
«Конечно, были страх и сомнения». Павлюченкова на «Ролан Гаррос» вернулась в теннисную элиту
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Литвинов назвал дерби с ЦСКА лучшим матчем в сезоне
Бесчастных: «Спартак» должен быть на первом месте. Сезон для красно-белых неудачный»
«Лучший тренер РПЛ — Семак. Главное разочарование — «Динамо». Авторская колонка Олега Иванова
Нападающий «Ростова» Полоз описал сезон команды одним словом: «Разочарование»
Литвинов — о встрече с активными фанатами «Спартака»: «Пробежали мурашки по коже»
Литвинов: «К судьям никогда особо вопросов не имею»
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
Парфенов: «Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую»
Бесчастных заявил, что футболисты «Родины» сильно прибавили за этот год
«Я выбрал путь антисистемы, цель которой — развалить систему российского футбола изнутри». Интервью-«бомба» Евгения Калешина
Парфенов: «В матчах с «Пари НН» важно проявить терпение и сыграть разумно»
Павленко: «Не было вау-эффекта, когда узнали об участии в стыках, «Родина» готова к этим играм»
Аликин: «Родин­а» заслужила право сыграть в стыках за РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент: «Голенков — игрок «Ростова», никакие предложения мы не рассматриваем»

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Велика вероятность, что Эктов покинет клуб»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости