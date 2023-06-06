Калешин объяснил, почему у него не было предложений из РПЛ: «Я категоричный человек и не готов везде работать»
Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» объяснил, почему у него не было предложений из РПЛ.
— Не могу понять, почему вы со своей репутацией и уровнем мышления не получали предложений из РПЛ. Или они были, но вы отказывались?
— Из РПЛ предложений не было. Может быть, я еще не дорос до этого уровня. Может, боятся люди. Я же достаточно категоричный человек и не готов везде работать. Всегда честен и договариваюсь на берегу. Не смогу принять, что просто со свистком тренирую и конспекты печатаю. Когда моя роль непонятна и размыта, это меня не привлекает. Мне интересно развиваться, обучать, передавать знания, как сейчас в «Акроне». Это молодой клуб, они пять лет в футболе, а я — 38. Естественно, могу свой багаж здесь разгрузить.
Второй момент — система. У меня были напряженные отношения с арбитрами, много дисквалификаций. Это связано с тем, что я долго в футболе и знаю всю подноготную игры. Когда ты столько знаешь, есть два пути. Первый путь — открытый конфликт. Для этого нужно иметь определенную смелость. Но тогда в такой стране, как Россия, ты должен учитывать ее ментальность и понимать, что система тебя может сожрать.
Я предпочитаю другой путь. Путь антисистемы. Я знаю организацию турниров, планирование календарей, судейство, агентские вещи. Сталкивался с этим как игрок и как тренер. Антисистема — это система внутри системы, которая имеет противоположные намерения. Например, система «заводит игроков», а антисистема — приглашает игроков. Система работает с игроками через агентов, а антисистема не работает с агентами, общается с игроками напрямую. Я не критикую систему, но знаю, что все это есть. Антисистема работает в противоположном направлении и потихоньку разваливает систему изнутри. Маленькая антисистема пускает метастазы по чуть-чуть. Если антисистем будет несколько, рано или поздно они заразят своим мышлением всю систему.
Этот подход мне кажется более правильным. Так можно самому уцелеть, получить удовольствие от работы и добиться каких-то результатов через футболистов. Если мне не будет дано работать на высоком уровне — ничего страшного. Приведу пример. В прошлом году мы работали во втором дивизионе, в «Твери». И получали колоссальный драйв! Там была куча очень качественных пацанов. Когда выходишь на тренировку, и они умеют все, что ты им предлагаешь, то получаешь невероятное удовольствие и хочешь прийти на следующую тренировку.
Если бы меня интересовали только результаты, я бы никогда не работал тренером. Мне нравится работать с игроками, общаться с ними, учиться у них. Кому-то не дано стать чемпионом мира или страны. Но ничего страшного!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9