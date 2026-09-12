ЦСКА — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Рубин» сыграют в 8-м туре РПЛ в субботу, 12 сентября. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Рубин» можно в нашем матч-центре.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.45 мск.

После 7 туров чемпионата России ЦСКА набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице, «Рубин» с 10 очками располагается на восьмой строчке.

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