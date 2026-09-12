Александр Мостовой — о голе «Локомотива»: «Неужели ВАР вообще не разбирается?»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Локомотивом» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ.

«Я до игры говорил, что, скорее всего, «Зенит» победит 2:1, так и произошло. Потому что до этого петербуржцы получили оплеуху от ЦСКА в игре, где проигрывать они не должны были.

Что касается работы арбитра, то гол «Локомотива» не должны были засчитывать, ему предшествовало чистое нарушение. Но неужели ВАР вообще не разбирается? Видимо, выражение футбольные и нефутбольные люди касается и арбитров. Было видно, что игрок «Локомотива» фолил. Рука Бабкина? Это, конечно, не пенальти», — сказал Мостовой «СЭ».

На 18-й минуте матча судья Никита Новиков не зафиксировал фол железнодорожников в атаке и засчитал их гол. Видеоассистенты Артур Федоров и Евгений Буланов ошибочно не вмешались в действия арбитра. В том эпизоде Илья Еремеев пошел в подкат и ударил ногой Вильмара Барриоса.