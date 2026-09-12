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Судейство

Александр Мостовой — о голе «Локомотива»: «Неужели ВАР вообще не разбирается?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Локомотивом» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ.

«Я до игры говорил, что, скорее всего, «Зенит» победит 2:1, так и произошло. Потому что до этого петербуржцы получили оплеуху от ЦСКА в игре, где проигрывать они не должны были.

Что касается работы арбитра, то гол «Локомотива» не должны были засчитывать, ему предшествовало чистое нарушение. Но неужели ВАР вообще не разбирается? Видимо, выражение футбольные и нефутбольные люди касается и арбитров. Было видно, что игрок «Локомотива» фолил. Рука Бабкина? Это, конечно, не пенальти», — сказал Мостовой «СЭ».

На 18-й минуте матча судья Никита Новиков не зафиксировал фол железнодорожников в атаке и засчитал их гол. Видеоассистенты Артур Федоров и Евгений Буланов ошибочно не вмешались в действия арбитра. В том эпизоде Илья Еремеев пошел в подкат и ударил ногой Вильмара Барриоса.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Локомотив
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Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
4
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 6
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
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 2 1 0
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 2 1 0
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