Галактионов объяснил поздний выход Мостового на замену в матче с «Зенитом»: «Были нюансы по здоровью»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему новичок «Локомотива» Андрей Мостовой получил мало игрового времени в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

28-летний полузащитник вышел на замену на 83-й минуте.

— Почему Мостовой получил не так много времени?

— Адаптация Мостового проходит достаточно неплохо. Мы уже говорили, что его квалификация не подразумевает никаких противоречий. Он достаточно качественный игрок, который точно усиливает нашу команду. Он провел хороший прошлый матч, но до этого долго не имел игровой практики, игрового тонуса. Были определенные нюансы в течение недели по здоровью, поэтому вышел только в концовке матча.

«Локомотив» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. 16 сентября железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов» в 9-м туре РПЛ.