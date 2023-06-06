Агент: «Голенков — игрок «Ростова», никакие предложения мы не рассматриваем»

Агент Андрей Талаев сообщил, что форвард Егор Голенков продолжит играть в следующем сезоне за «Ростов».

«Голенков пока и в «Ростове» постоянно не играет, чтобы думать о каких-то переходах. Он игрок «Ростова», и никакие предложения мы не рассматриваем», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Голенков в 2022 году заключил пятилетний контракт с ростовской командой. В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 39 матчей в составе южан во всех турнирах, забил 8 голов и сделал три результативные передачи.

«Ростов» по итогам сезона занял четвертое место в чемпионате России.