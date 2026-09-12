Галактионов: «Перестройка «Локомотива» идет на ходу, через какое-то время все будет хорошо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил нестабильные результаты команды потерей ведущих игроков.

В субботу железнодорожники на выезде уступили «Зениту» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«По ходу сезона команда потеряла ведущих футболистов, до пяти игроков если брать суммарно. Не берем еще ситуацию с Бариновым и Пруцевым, которые были в команде в течение календарного года. Это все сказывается на команде. Это не единственная причина, но один из главных факторов. Склеиваемся мы на ходу, перестройка команды идет на ходу, хотя должны были заниматься этим немного раньше. Сейчас футболисты у нас есть. Итоги трансферной кампании мы подведем внутри. Будем поправлять ситуацию сейчас, стабилизировать качество игры. Убежден, что через какое-то время все будет хорошо», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

«Локомотив» с 6 очками остается на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч московская команда проведет 16 сентября дома против «Крыльев Советов».