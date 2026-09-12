Мостовой возмущен пенальти в ворота «Факела»: «Ребят, вы издеваетесь?»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о решении арбитра Михаил Плиско назначить пенальти в ворота «Факела» в матче 8-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

«Я смотрел концовку матча «Факел» — «Балтика». Как можно было поставить пенальти в ворота «Факела»? Ребят, вы издеваетесь? Идет борьба, там все бьются за мяч, хватают друг друга. И игроку случайно рикошетом попадает мяч в руку. И назначается пенальти. Нефутбольные люди не по футбольному и судят!» — сказал «Мостовой» «СЭ».

«Факел» выигрывал со счетом 2:0, но упустил победу. На 90+5-й минуте счет с пенальти сравнял Брайан Хиль. Главный арбитр матча Михаил Плиско назначил 11-метровый удар после вмешательства ВАР за игру рукой защитника воронежцев Матвея Бардачева в своей штрафной площади.