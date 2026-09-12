«Зенит» — «Локомотив»: Мостовой вышел на замену на 83-й минуте

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой вышел на замену в матче 8-го тура чемпионата России против «Зенита».

28-летний футболист появился на поле на 83-й минуте при счете 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Он заменил Николая Титкова.

В сентябре Мостовой перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона-2026/27. Для него это второй матч за железнодорожников.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».