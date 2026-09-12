«Динамо» — «Оренбург»: Осипенко не реализовал пенальти

Защитник «Динамо» Максим Осипенко не реализовал пенальти в домашнем матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом». Вратарь гостей Богдан Овсянников отбил удар Осипенко.

На 49-й минуте главный арбитр игры Павел Кукуян после вмешательства ВАР и просмотра повторов на мониторе назначил пенальти в ворота «Оренбурга» за игру рукой в своей штрафной площади полузащитника Евгения Болотова.

Кукуян сначала сначала показал Болотову красную карточку, но затем изменил свое решение — хавбек получил желтую карточку.

«СЭ» ведет тесктовую онлайн-трансляцию игры. Следить за счетом и ключевыми событиями матча «Динамо» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».