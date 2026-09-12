Тренер «Факела» Василенко о матче с «Балтикой»: «Всегда это обидно — пенальти на последней минуте»
Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился впечатлениями от матча с «Балтикой» (2:2) в 8-м туре РПЛ.
«Факел» выигрывал со счетом 2:0, но упустил победу. На 90+5-й минуте счет с пенальти сравнял Брайан Хиль. Главный арбитр матча Михаил Плиско назначил 11-метровый удар после вмешательства ВАР за игру рукой защитника воронежцев Матвея Бардачева в своей штрафной площади.
«Приятно, что мы забили со стандарта. Это такой, рабочий гол и ребята молодцы, все сделали всё правильно. Вообще нужно сказать, что парни молодцы, они старались и до конца играли, сражались за каждый мяч и повели в два гола. Но, к сожалению, мы не выиграли. Это, конечно, большая горечь. Всегда это обидно, когда на последней минуте 11-метровый. И как есть», — приводит слова Василенко пресс-служба «Факела».
«Факел» с 3 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 11 очками — на 7-й строчке.
В следующем туре 16 сентября «Факел» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Балтика» в тот же день в гостях сыграет с «Зенитом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0