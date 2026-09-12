Тренер «Факела» Василенко о матче с «Балтикой»: «Всегда это обидно — пенальти на последней минуте»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился впечатлениями от матча с «Балтикой» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

«Факел» выигрывал со счетом 2:0, но упустил победу. На 90+5-й минуте счет с пенальти сравнял Брайан Хиль. Главный арбитр матча Михаил Плиско назначил 11-метровый удар после вмешательства ВАР за игру рукой защитника воронежцев Матвея Бардачева в своей штрафной площади.

«Приятно, что мы забили со стандарта. Это такой, рабочий гол и ребята молодцы, все сделали всё правильно. Вообще нужно сказать, что парни молодцы, они старались и до конца играли, сражались за каждый мяч и повели в два гола. Но, к сожалению, мы не выиграли. Это, конечно, большая горечь. Всегда это обидно, когда на последней минуте 11-метровый. И как есть», — приводит слова Василенко пресс-служба «Факела».

«Факел» с 3 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 11 очками — на 7-й строчке.

В следующем туре 16 сентября «Факел» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Балтика» в тот же день в гостях сыграет с «Зенитом».