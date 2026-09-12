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Факел — Балтика: слова главного тренера Факела Олега Василенко о матче РПЛ и пенальти 12 сентября 2026 года

Тренер «Факела» Василенко о матче с «Балтикой»: «Всегда это обидно — пенальти на последней минуте»

Сергей Филин

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился впечатлениями от матча с «Балтикой» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

«Факел» выигрывал со счетом 2:0, но упустил победу. На 90+5-й минуте счет с пенальти сравнял Брайан Хиль. Главный арбитр матча Михаил Плиско назначил 11-метровый удар после вмешательства ВАР за игру рукой защитника воронежцев Матвея Бардачева в своей штрафной площади.

«Приятно, что мы забили со стандарта. Это такой, рабочий гол и ребята молодцы, все сделали всё правильно. Вообще нужно сказать, что парни молодцы, они старались и до конца играли, сражались за каждый мяч и повели в два гола. Но, к сожалению, мы не выиграли. Это, конечно, большая горечь. Всегда это обидно, когда на последней минуте 11-метровый. И как есть», — приводит слова Василенко пресс-служба «Факела».

&laquo;Факел&raquo; и &laquo;Балтика&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче 8-го тура РПЛ 12&nbsp;сентября.«Факел» все еще без побед в сезоне. «Балтика» спаслась с 0:2 в Воронеже, сравняв с пенальти в самой концовке

«Факел» с 3 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 11 очками — на 7-й строчке.

В следующем туре 16 сентября «Факел» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Балтика» в тот же день в гостях сыграет с «Зенитом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
2:2
Балтика
Источник: ФК «Факел»
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ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Юрий Горшков

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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
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Рубин

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