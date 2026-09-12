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Зенит — Локомотив: слова нападающего Зенита Максима Глушенкова о победе в матче РПЛ 12 сентября 2026 года

Полузащитник «Зенита» Глушенков — о победе над «Локомотивом»: «Слава богу, что забили два. Чудом, конечно»

Сергей Филин

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился впечатлениями о победе над «Локомотивом» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

«Очень сложная игра получилось. Что еще могу сказать? Слава богу, что забили два. Чудом, конечно. Но главное, что выиграли. Мяч не шел в ворота? Просто невезение. Создаем моменты, но мяч в легких моментах не заходит в ворота», — приводит слова Глушенкова matchtv.ru.

«Зенит» с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (6 очков) находится на 13-м месте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Локомотив

Источник: matchtv.ru
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
4
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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