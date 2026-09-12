Полузащитник «Зенита» Глушенков — о победе над «Локомотивом»: «Слава богу, что забили два. Чудом, конечно»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился впечатлениями о победе над «Локомотивом» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

«Очень сложная игра получилось. Что еще могу сказать? Слава богу, что забили два. Чудом, конечно. Но главное, что выиграли. Мяч не шел в ворота? Просто невезение. Создаем моменты, но мяч в легких моментах не заходит в ворота», — приводит слова Глушенкова matchtv.ru.

«Зенит» с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (6 очков) находится на 13-м месте.