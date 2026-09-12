Тренер «Балтики» Нагайцев о матче с «Факелом»: «Героическими усилиями спасли игру»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев поделился мнением о матче с «Факелом» (2:2) в 8-м туре чемпионата России.

«Балтика» ушла от поражения благодаря голу с пенальти на 90+5-й минуте. 11-метровый удар реализовал форвард калининградцев Брайан Хиль.

«Первый тайм нам не удался, скажем так. Мы знали, как будет играть соперник, но сами не смогли перестроиться на тот футбол, который был нужен под эту игру. Второй тайм — перешли на 3-5-2, допустили там ошибку, но затем героическими усилиями спасли игру», — приводит слова Нагайцева пресс-служба «Балтики».

«Балтика» с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре 16 сентября калининградцы в гостях сыграют с «Зенитом».