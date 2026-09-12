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Судейство

«Динамо» — «Оренбург»: судья правильно не удалил игрока гостей, а предупредил его

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На 46-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Оренбург» судья Павел Кукуян пропустил фол Евгения Болотова в площади ворот гостей и ошибочно не назначил пенальти. Судье помогли его видеоассистенты Алексей Сухой и Евгений Кукуляк.

И только после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля рефери на 49-й минуте объявил о назначении 11-метрового удара и вынесении предупреждения игроку оренбуржцев.

Почему арбитр ограничился желтой карточкой, ведь Болотов лишил динамовца явной возможности забить гол? Защитник прикрыл угол ворот и не позволил мячу залететь в сетку.

Дело в том, что по правилам футболист наказывается удалением, если лишает соперника гола или явной возможности забить гол, умышленно играя рукой в мяч. Тут умысла не было — так решил Кукуян, который ограничился показом Болотову желтой карточки.

О смягчении наказания говорилось в марте 2024-го на 138-м ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Одно из решений ИФАБ заключалось как раз в том, чтобы приравнять неумышленную игру рукой в штрафной площади к попытке сыграть в мяч или вступить в борьбу за мяч при лишении соперника явной возможности забить гол и не наказывать за это удалением.

А наказание за умышленную игру рукой не изменилось: если за такое нарушение назначается пенальти и оно лишает соперника гола или явной возможности забить, футболист по-прежнему должен быть удален.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

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