ЦСКА и «Рубин» объявили составы на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Рубина» на матч 8-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет 12 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Данилов, Обляков, Глебов, Кисляк, Мусаев.

Запасные: Бориско, Баровский, Лукин, Алвес, Козлов, Олейников, Кармо, Бандикян, Вакулич, Попович, Лусиано, Фиров.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Андерсон, Урозов, Рожков, Лобов, Иву, Ходжа, Юкич, Сиве.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Мальдонадо, Нижегородов, Игнатьев, Безруков, Самошников, Йочич, Грипши, Сааведра, Кузнецов, Моторин.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ходом и результатом матча ЦСКА — «Рубин» можно в матч-центре «СЭ».