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ЦСКА — Рубин: составы команд на матч 8-го тура РПЛ 12 сентября 2026

ЦСКА и «Рубин» объявили составы на матч 8-го тура РПЛ

Сергей Филин

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Рубина» на матч 8-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет 12 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Данилов, Обляков, Глебов, Кисляк, Мусаев.

Запасные: Бориско, Баровский, Лукин, Алвес, Козлов, Олейников, Кармо, Бандикян, Вакулич, Попович, Лусиано, Фиров.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Андерсон, Урозов, Рожков, Лобов, Иву, Ходжа, Юкич, Сиве.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Мальдонадо, Нижегородов, Игнатьев, Безруков, Самошников, Йочич, Грипши, Сааведра, Кузнецов, Моторин.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ходом и результатом матча ЦСКА — «Рубин» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
4
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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