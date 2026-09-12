ЦСКА и «Рубин» объявили составы на матч 8-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Рубина» на матч 8-го тура чемпионата России.
Встреча пройдет 12 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.
ЦСКА: Тороп, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Данилов, Обляков, Глебов, Кисляк, Мусаев.
Запасные: Бориско, Баровский, Лукин, Алвес, Козлов, Олейников, Кармо, Бандикян, Вакулич, Попович, Лусиано, Фиров.
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Андерсон, Урозов, Рожков, Лобов, Иву, Ходжа, Юкич, Сиве.
Запасные: Нигматуллин, Корец, Мальдонадо, Нижегородов, Игнатьев, Безруков, Самошников, Йочич, Грипши, Сааведра, Кузнецов, Моторин.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ходом и результатом матча ЦСКА — «Рубин» можно в матч-центре «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
4
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0