Черчесов — о лимите на легионеров: «Это закон. Нам спустили сверху, значит, надо выполнять»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о новом лимите на легионеров в РПЛ.

«Лимит сократился на одного футболиста. Это не чревато какими-то проблемами. Но это закон. Нам спустили сверху, значит, надо выполнять. Мы люди, которые закону подчиняются. Я уже давно сказал, что главное, чтобы это дало результат», — сказал Черчесов.

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

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