Форварда «Крыльев» Чинеду дисквалифицировали на два матча, один — условно

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) принял решение о дисквалификации нападающего «Крыльев Советов» Джеффри Чинеду после удаления в матче с махачкалинским «Динамо» (1:4) в 4-м туре РПЛ.

На 85-й минуте нигериец получил прямую красную карточку после фола в атаке. КДК принял решение дисквалифицировать Чинеду на два матча, один из которых условно. Для 28-летнего форварда установили испытательный срок до конца сезона-2026/27.

Таким образом, Чинеду пропустит матч «Крыльев» против «Акрона» в 5-м туре РПЛ. Игра пройдет 23 августа.

Чинеду в январе 2026 года перешел в самарский клуб из «Астаны». С того момента он провел за «Крылья» 11 матчей и забил 3 гола.