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Форварда «Крыльев» Чинеду дисквалифицировали на два матча, один — условно

Игнат Заздравин
Корреспондент

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) принял решение о дисквалификации нападающего «Крыльев Советов» Джеффри Чинеду после удаления в матче с махачкалинским «Динамо» (1:4) в 4-м туре РПЛ.

На 85-й минуте нигериец получил прямую красную карточку после фола в атаке. КДК принял решение дисквалифицировать Чинеду на два матча, один из которых условно. Для 28-летнего форварда установили испытательный срок до конца сезона-2026/27.

Таким образом, Чинеду пропустит матч «Крыльев» против «Акрона» в 5-м туре РПЛ. Игра пройдет 23 августа.

Чинеду в январе 2026 года перешел в самарский клуб из «Астаны». С того момента он провел за «Крылья» 11 матчей и забил 3 гола.

Источник: РФС
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
КДК
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
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Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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