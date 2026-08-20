Форварда «Крыльев» Чинеду дисквалифицировали на два матча, один — условно
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) принял решение о дисквалификации нападающего «Крыльев Советов» Джеффри Чинеду после удаления в матче с махачкалинским «Динамо» (1:4) в 4-м туре РПЛ.
На 85-й минуте нигериец получил прямую красную карточку после фола в атаке. КДК принял решение дисквалифицировать Чинеду на два матча, один из которых условно. Для 28-летнего форварда установили испытательный срок до конца сезона-2026/27.
Таким образом, Чинеду пропустит матч «Крыльев» против «Акрона» в 5-м туре РПЛ. Игра пройдет 23 августа.
Чинеду в январе 2026 года перешел в самарский клуб из «Астаны». С того момента он провел за «Крылья» 11 матчей и забил 3 гола.
Источник: РФС
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|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
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|П
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